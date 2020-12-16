Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал детали своего диалога с Мирчей Луческу – в лагере киевского клуба ожидают усиление в ближайшее время.

Николай Матвиенко тайно подписал новый контракт с Шахтером, который усложнит задачу потенциальным претендентам на защитника сборной Украины.

Ушел из жизни экс-форвард киевского Динамо Петр Слободян, который завоевал с киевлянами Суперкубок УЕФА.

Европа

В чемпионате Англии состоялись поединки с участием грандов, Челси и Манчестер Сити потеряли очки.

Фанаты Арсенала взорвали сеть своей реакцией на очередное фиаско "канониров", в клубе приняли окончательное решение о будущем тренера.

Футбол 24 представляет для вас топ-5 матчей мидуика – вызов Малиновским для Роналду, новая дуэль Клоппа и Моуринью, Бавария примет экзамен непобедимых.

Украинцы за рубежом

Форвард сборной Украины Роман Яремчук попал в список трансферных целей португальского гранда.

Руслан Малиновский помог Аталанте стать лучшей командой Италии по версии авторитетного издания.

Футбол 24 подготовил материал о выступлениях украинских футболистов в иностранных чемпионатах во время прошлого уикенда.