Главные новости футбола 15 декабря: Яремчук имеет шанс переехать в Португалию, Суркис анонсировал усиление Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 декабря.
Украина
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал детали своего диалога с Мирчей Луческу – в лагере киевского клуба ожидают усиление в ближайшее время.
Николай Матвиенко тайно подписал новый контракт с Шахтером, который усложнит задачу потенциальным претендентам на защитника сборной Украины.
Ушел из жизни экс-форвард киевского Динамо Петр Слободян, который завоевал с киевлянами Суперкубок УЕФА.
Европа
В чемпионате Англии состоялись поединки с участием грандов, Челси и Манчестер Сити потеряли очки.
Фанаты Арсенала взорвали сеть своей реакцией на очередное фиаско "канониров", в клубе приняли окончательное решение о будущем тренера.
Футбол 24 представляет для вас топ-5 матчей мидуика – вызов Малиновским для Роналду, новая дуэль Клоппа и Моуринью, Бавария примет экзамен непобедимых.
Украинцы за рубежом
Форвард сборной Украины Роман Яремчук попал в список трансферных целей португальского гранда.
Руслан Малиновский помог Аталанте стать лучшей командой Италии по версии авторитетного издания.
Футбол 24 подготовил материал о выступлениях украинских футболистов в иностранных чемпионатах во время прошлого уикенда.