Главные новости футбола 15 августа: УПЛ выстрадала телепул, полярные эмоции от Шахтера, Ливерпуль споткнулся на Энфилде
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 15 августа.
Украина
УПЛ официально получила единого транслятора. Озвучены условия исторического контракта на миллионы долларов в рамках телепула. Андрей Шевченко представил Владимиру Зеленскому новый проект в коллаборации с голливудским актером.
Шахтер провел два благотворительных матча за день против Аль-Фатеха. В утреннем спарринге "горняки" разгромили соперника, а Траоре вернулся с голом после травмы. В вечернем поединке Шахтер проиграл основным составом – было слабо в атаке и ужасно в обороне, а Йовичевич получил домашнее задание.
АПЛ
Ливерпуль во втором туре подряд потерял очки. Мерсисайдцы дома не сумели переиграть Кристал Пелас, а 75-миллионный новичок Клоппа слетел с катушек.
Руслан Малиновский не хочет переходить в Ноттингем Форест – звезда сборной Украины имеет более солидные предложения из АПЛ и Лиги 1. Скауты клубов АПЛ следили за игроками Динамо в матче против Штурма.
Роналду изолировался от игроков Манчестер Юнайтед и окончательно обнаглел. Тен Хаг изменил свое решение по Криштиану.
Мбаппе и Неймар
Звезды ПСЖ окончательно избили горшки. Мбаппе попросил клуб продать Неймара. Впрочем, ПСЖ разработал план помирить француза и бразильца.