Украина

УПЛ официально получила единого транслятора. Озвучены условия исторического контракта на миллионы долларов в рамках телепула. Андрей Шевченко представил Владимиру Зеленскому новый проект в коллаборации с голливудским актером.

Шахтер провел два благотворительных матча за день против Аль-Фатеха. В утреннем спарринге "горняки" разгромили соперника, а Траоре вернулся с голом после травмы. В вечернем поединке Шахтер проиграл основным составом – было слабо в атаке и ужасно в обороне, а Йовичевич получил домашнее задание.

АПЛ

Ливерпуль во втором туре подряд потерял очки. Мерсисайдцы дома не сумели переиграть Кристал Пелас, а 75-миллионный новичок Клоппа слетел с катушек.

Руслан Малиновский не хочет переходить в Ноттингем Форест – звезда сборной Украины имеет более солидные предложения из АПЛ и Лиги 1. Скауты клубов АПЛ следили за игроками Динамо в матче против Штурма.

Роналду изолировался от игроков Манчестер Юнайтед и окончательно обнаглел. Тен Хаг изменил свое решение по Криштиану.

Мбаппе и Неймар

Звезды ПСЖ окончательно избили горшки. Мбаппе попросил клуб продать Неймара. Впрочем, ПСЖ разработал план помирить француза и бразильца.