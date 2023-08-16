Неймар перешел из ПСЖ в Аль-Хиляль / Аль-Хиляль

Украина

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Трансферы

ПСЖ официально продал Неймара в Саудовскую Аравию. Бразилец получил рекордный контракт в истории футбола.

Мадридский Реал определился касательно трансфера Мбаппе – неожиданный поворот в длительной саге.

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Пражская Славия окончательно определилась с будущим Таловерова. Ранее игрока молодежной сборной Украины сватали в клубы Бундеслиги и АПЛ.

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Обидчик СК Днепр-1 выбил Марсель из ЛЧ – Обамеянг забил первые голы, замена кипера не помогла выиграть серию пенальти. По итогам всех матчей стали известны 5 пар решающего раунда квалификации – украинец продолжает борьбу, еще один участник под вопросом.

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