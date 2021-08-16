Главные новости футбола 15 августа: новый тренер сборной Украины, поражение Манчестер Сити, потеря Герда Мюллера
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 15 августа.
Украина
Похоже, Сергей Ребров не смог договориться с собственниками своего клуба, поэтому в УАФ уже нашли альтернативного кандидата на пост главного тренера национальной команды.
Рух имел роскошный шанс забрать три очка в матче с Колосом, но коваливцы героически спаслись в поединке.
Боевую встречу устроили Львов и Александрия. Вашему вниманию видеообзор матча.
Европа
Печальная новость пришла из Германии – умер легендарный Герд Мюллер. Футбол 24 подготовил материал о культовой личности для мирового футбола.
Действующий чемпион Англии Манчестер Сити уже в первом матче нового сезона оступился, Зинченко не спас команду Гвардиолы. Зато Вест Хэм Андрея Ярмоленко оформил эффектный камбэк против Ньюкасла.
Криштиану Роналду может в ближайшее время покинуть Ювентус, сам клуб также не прочь досрочно прекратить сотрудничество с португальцем.
Украинцы за рубежом
Форвард Динамо Владислав Супряга в ближайшее время отправится в Серию А, трансфер находится на финальной стадии.
Яремчук продолжает покорять чемпионат Португалии, тренер Бенфики в восторге от форварда сборной Украины.
Андрей Ярмоленко остается самым высокооплачиваемым игроком Вест Хэма – впечатляющие цифры.