Украина

Похоже, Сергей Ребров не смог договориться с собственниками своего клуба, поэтому в УАФ уже нашли альтернативного кандидата на пост главного тренера национальной команды.

Рух имел роскошный шанс забрать три очка в матче с Колосом, но коваливцы героически спаслись в поединке.

Боевую встречу устроили Львов и Александрия. Вашему вниманию видеообзор матча.

Европа

Печальная новость пришла из Германии – умер легендарный Герд Мюллер. Футбол 24 подготовил материал о культовой личности для мирового футбола.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити уже в первом матче нового сезона оступился, Зинченко не спас команду Гвардиолы. Зато Вест Хэм Андрея Ярмоленко оформил эффектный камбэк против Ньюкасла.

Криштиану Роналду может в ближайшее время покинуть Ювентус, сам клуб также не прочь досрочно прекратить сотрудничество с португальцем.

Украинцы за рубежом

Форвард Динамо Владислав Супряга в ближайшее время отправится в Серию А, трансфер находится на финальной стадии.

Яремчук продолжает покорять чемпионат Португалии, тренер Бенфики в восторге от форварда сборной Украины.

Андрей Ярмоленко остается самым высокооплачиваемым игроком Вест Хэма – впечатляющие цифры.