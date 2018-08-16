Главные новости футбола 15 августа: Атлетико выиграл Суперкубок УЕФА-2018, Мазяр может стать главным тренером Львова

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 августа.

Атлетико выиграл Суперкубок УЕФА-2018

Атлетико в ярком результативном матче победил Реал и в третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Смотрите видео голов и обзор игры. Диего Симеоне добыл 7 трофей во главе "матрасников" и стал первым тренером Атлетико, который обыграл Реал в финалах трех разных турниров.

Героем встречи стал Диего Коста. Он оформил дубль, забив самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА, а также принял участие в голах Сауля и Коке, которые в овертаймах принесли Атлетико победу. "Кольчонерос" громко отпраздновали успех.

Андрей Лунин просидел весь матч в запасе Реала, а на предматчевой тренировке пропустил сумасшедший гол от Начо.

Реакция на победу Динамо над Славией

Динамо победило пражскую Славию и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Главное внимание после игры было приковано к двум спорным решениям судьи. Бывший арбитр ФИФА считает, что рефери ошибся только раз, а легендарный защитник киевлян сказал, что судейская бригада имела симпатии к Динамо. Представители чешского клуба были более категоричными – по их мнению, Славию засудили.

Чего нельзя отрицать, так это хорошей игры Виктора Цыганкова. Британское издание выделило украинца среди лучших игроков в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Следующий соперник Динамо – нидерландский Аякс. Киевляне подходят к противостоянию в статусе аутсайдера – оппонент значительно опережает "бело-синих" по стоимости игроков. "Футбол 24" рассказал все, что нужно знать об Аяксе.

Мазяр может стать главным тренером Львова

Жилмар ушел с поста главного тренера Львова из-за отсутствия необходимой лицензии. Бразильский специалист не понимает, почему ФФУ сразу не сообщила, что он не может работать на этой должности.

СМИ уверяют, что следующим наставником Львова будет Владимир Мазяр. Однако существует версия, что руководить командой, несмотря на увольнение, продолжит Жилмар.