Главные новости футбола 15 апреля: защитников Динамо активно сватают в Европу, талант Шахтера мечтает о топ-клубах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 апреля.

Украина

Денис Попов стал трансферной целью Милана. Виталий Миколенко может присоединиться к Ярмоленко в Вест Хэме. Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен.

Шахтер первым среди украинских клубов запустил собственный телеканал. Тете мечтает о трех европейских грандах – парадоксальный выбор игрока Шахтера.

Игроки сборной Украины получили разрешение Кабмина проводить тренировки. Шаран нашел усиления для сборной Украины.

Европа

Барселона идет на жертвы ради Неймара и Лаутаро – каталонцы устраивают массовую чистку на 245 млн. Барселона и Реал претендуют на Канте – у каталонцев есть весомый козырь.

Клопп требует немедленной встречи с Вернером – топ-трансфер Ливерпуля может сорваться. Бавария определилась относительно трансфера Сане – последнее слово было за тренером мюнхенцев. Германия запретила все массовые мероприятия до осени – Бундеслига ожидает вердикт.

Матюйди и Ругани вылечились от коронавируса. Канте выбрал, где хочет продолжить карьеру – чемпион мира получил предложения от испанских грандов. Роналдиньо с Почеттино, Туре и обладатели ЗМ, Артета как магнит для легенд и еще 10 звездных тандемов, о которых вы не знали.

Наши за границей

Роман Яремчук вошел в топ-30 лучших игроков чемпионата Бельгии. Артем Милевский второй раз за 4 тура попал в команду недели чемпионата Беларуси.

Александр Зинченко ровно два года назад завоевал свой первый титул чемпиона АПЛ, составив компанию Лужному. Игорь Харатин признался, что его вызвали сразу две национальные сборные.