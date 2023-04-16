Михаил Мудрик и Роберто Де Дзерби в АПЛ / Getty Images

Украина

Продолжился 21-й тур УПЛ. Руслан Ротань оформил очередную ничью – Александрия и Металлист 1925 поделили очки, Эдмар был удален.

Заря переиграла Днепр-1, Назарий Русин сделал 2 гола – отмененные забитые мячи, подарок Шахтеру и грусть Динамо.

Но главным событием стал поединок в Ужгороде. Металлист и Верес расписали суперзрелищные 5:5 – такого счета в элитном дивизионе Украины еще никогда не было.

В первой лиге Карпаты обыграли Металлург благодаря курьезному автоголу – "львы" поднялись в зону стыковых матчей за УПЛ.

Сергей Ребров отреагировал на слухи о 10-летнем контракте с УАФ.

Топ-матчи дня

Михаил Мудрик оформил второе результативное действие за Челси. Вингер сборной Украины отдал голевой пас, но это не помогло команде избежать поражения. Челси уступил Брайтону Роберто де Дзерби. Итальянский тренер после игры тепло пообщался с Мудриком.

Манчестер Сити за 25 минут обыграл Лестер – дубль Холанда и серьезный урок Гвардиоле перед матчем ЛЧ с Баварией.

В Италии провалились все гранды. Милан и Наполи удовлетворились ничьими с представителями второй половины таблицы, а Интер потерпел 4-е поражение в последних 5-ти турах.

В Германии Бавария и Боруссия Д синхронно потеряли очки.

ПСЖ победил главного конкурента и приблизился к чемпионству. Килиан Мбаппе вошел в историю, удаление решило все.

Мадридский Реал победил аутсайдера перед выездом в Лондон – 35 ударов, 2 стойки Бензема и шедевр Начо помогли дожать Кадис.

Мир

Экс-тренер Севильи и сборной Аргентины Хорхе Сампаоли нашел новую работу. Наставник возглавил действующего обладателя Кубка Либертадорес.

Украинский судья в 45 лет получил дебютное назначение на матч МЛС.