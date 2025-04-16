Главные новости футбола 15 апреля: Астон Вилла устроила героическое шоу против ПСЖ, Барселона едва не повторила Ливерпуль
Определились первые участники 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 15 апреля.
Украина
Динамо и Ярмоленко приняли решение относительно будущего: "Такие полномочия вспоминаю только у Месси и Роналду".
Шахтер может продать Судакова до конца сезона – известен топ-претендент и сумма, которая перекроет даже потерю ЛЧ.
"Правая рука" Шевченко написал заявление об увольнении из УАФ – Бурбас сообщает об открытом конфликте вице-президентов.
Шахтер может усилить своего обидчика из ЛЧ – два зарубежных гранда претендуют на игрока сборной Украины.
Довбик разделил фанатов Ромы после дерби с Лацио – украинец стал причиной горячих дебатов.
Сборная Украины по футзалу одержала волевую победу над Румынией. "Сине-желтые" завершили отбор Евро-2026 без поражений.
УЕФА отказал футзальной сборной Украины в минуте молчания. Игроки обоих соперников организовали ее во время матча, утерев нос циничным функционерам, которые перед тем почтили российских оккупантов.
Шахтер интересуется нападающим Сан-Паулу – на игрока также претендует немецкий топ-клуб.
Мир
ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбэчили с 1:5.
Боруссия едва не совершила камбэк против Барселоны – Гирасси оформил рекордный хет-трик в четвертьфинале ЛЧ. Каталонский клуб мало не повторил кошмар из прошлого, когда вылетал при похожих обстоятельствах от Ливерпуля и Ромы в гостях.
Мбаппе узнал срок дисквалификации за грубый фол – он пропустит Класико.
Бавария планирует избавиться от 50-миллионного хавбека, вернув его в АПЛ – Манчестер Юнайтед нацелился на звезду мюнхенцев.
Бенфика хочет повысить уровень Трубина – клуб принял неожиданное решение.