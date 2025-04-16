Топ-новости футбола 15 04 2025: Астон Вилла была очень близко к реваншу с ПСЖ

Украина

Динамо и Ярмоленко приняли решение относительно будущего: "Такие полномочия вспоминаю только у Месси и Роналду".

Шахтер может продать Судакова до конца сезона – известен топ-претендент и сумма, которая перекроет даже потерю ЛЧ.

"Правая рука" Шевченко написал заявление об увольнении из УАФ – Бурбас сообщает об открытом конфликте вице-президентов.

Шахтер может усилить своего обидчика из ЛЧ – два зарубежных гранда претендуют на игрока сборной Украины.

Довбик разделил фанатов Ромы после дерби с Лацио – украинец стал причиной горячих дебатов.

Сборная Украины по футзалу одержала волевую победу над Румынией. "Сине-желтые" завершили отбор Евро-2026 без поражений.

УЕФА отказал футзальной сборной Украины в минуте молчания. Игроки обоих соперников организовали ее во время матча, утерев нос циничным функционерам, которые перед тем почтили российских оккупантов.

Шахтер интересуется нападающим Сан-Паулу – на игрока также претендует немецкий топ-клуб.

Мир

ПСЖ проиграл ответный матч с Астон Виллой, но прошел в полуфинал ЛЧ – Рашфорд и Ко едва не закамбэчили с 1:5.

Боруссия едва не совершила камбэк против Барселоны – Гирасси оформил рекордный хет-трик в четвертьфинале ЛЧ. Каталонский клуб мало не повторил кошмар из прошлого, когда вылетал при похожих обстоятельствах от Ливерпуля и Ромы в гостях.

Мбаппе узнал срок дисквалификации за грубый фол – он пропустит Класико.

Бавария планирует избавиться от 50-миллионного хавбека, вернув его в АПЛ – Манчестер Юнайтед нацелился на звезду мюнхенцев.

Бенфика хочет повысить уровень Трубина – клуб принял неожиданное решение.