Главные новости футбола 14 сентября: Шахтер одолел Зарю и может потерять лидера на ЛЧ, сенсационное поражение Ман Сити

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 сентября.

Украина

Стартовал 7-й тур УПЛ. В первом матче Александрия одолела СК Днепр-1 и вышла на второе место в чемпионате. Карпаты одержали волевую победу над Ворсклой в первом официальном поединке под руководством Романа Санжара.

Украшением вечера стала встреча в Харькове. На ОСК Металлист Шахтер победил Зарю со счетом 4:3. Луганчане вели 2:0, затем уступали 2:3 и сравняли счет, но в итоге все же уступили на последних минутах. Евгений Коноплянка сыграл за Шахтер впервые в официальном матче.

Впрочем, не обошлось без неприятностей – Тайсон получил серьезную травму головы и досрочно покинул поле. Впрочем, после матча бразилец заявил, что чувствует себя нормально. К слову, на поединке не было наставника "горняков" Луиша Каштру, у которого определенные проблемы со здоровьем.

Наши за рубежом

Манчестер Сити сенсационно проиграл Норвичу перед поединком против Шахтера в Лиге чемпионов. Александр Зинченко впервые проиграл в АПЛ и провел довольно посредственный поединок. Теперь "горожане" отстают от Ливерпуля уже на 5 очков.

Александр Зубков забил гол в матче Ференцвароша и помог команде Сергея Реброва одержать крупную победу.

Мир

В других матчах АПЛ обошлось без сюрпризов – все гранды одержали победы.

В Испании Барселона легко разбила Валенсию. Луис Суарес вернулся на поле и забил дважды, также отличился и юный талант.

Реал также одержал победу – мадридцы в дебютном матче Азара обыграли Леванте.

В Германии Бавария снова потеряла очки, а Боруссия Д разбила Байер. В Италии Ювентус не смог победить Фиорентину и позволил Интеру стать лидером чемпионата.

Неймар впервые за 4 месяца сыграл за ПСЖ и забил шикарный гол через себя.