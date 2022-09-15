Удачи в Европе

Шахтер удержал ничью с Селтиком в Лиге чемпионов. Мудрик снова забил, а три неочевидных героя сотворили новое чудо. Шахтер окончательно добил оккупантов – Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Шахтер U-19 одержал вторую победу подряд в Юношеской лиге УЕФА и вышел в лидеры группы. Рух U-19 поддержал победный заряд, переиграв Заглембе в дебютном матче Юношеской лиги УЕФА.

Лига чемпионов

Реал дожал Лейпциг и возглавил группу Шахтера в Лиге чемпионов – Розе переродил РБ, а Мадрид получил нового лидера. Милан не без проблем одолел дерзкое Динамо Загреб.

Шедевр Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Д, а Севилья не смогла переиграть Копенгаген. Наполи с каскадом пенальти разгромил Рейнджерс, Челси оступился с Зальцбургом, а Ювентус проиграл Бенфике.

Украина

Фанат Карпат погиб на фронте. УАФ прилагает усилия, чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке квалификации на Евро-2024.

Цыганков интересует Борусию Д, самый богатый клуб мира и соперника Шахтера. Ковалец официально вернулся в Александрию после неудачи с Динамо.