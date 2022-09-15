Главные новости футбола 14 сентября: Шахтер без поражений в Лиге чемпионов, успехи юношей, претенденты на Цыганкова
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 14 сентября.
Удачи в Европе
Шахтер удержал ничью с Селтиком в Лиге чемпионов. Мудрик снова забил, а три неочевидных героя сотворили новое чудо. Шахтер окончательно добил оккупантов – Украина опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Шахтер U-19 одержал вторую победу подряд в Юношеской лиге УЕФА и вышел в лидеры группы. Рух U-19 поддержал победный заряд, переиграв Заглембе в дебютном матче Юношеской лиги УЕФА.
Лига чемпионов
Реал дожал Лейпциг и возглавил группу Шахтера в Лиге чемпионов – Розе переродил РБ, а Мадрид получил нового лидера. Милан не без проблем одолел дерзкое Динамо Загреб.
Шедевр Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Д, а Севилья не смогла переиграть Копенгаген. Наполи с каскадом пенальти разгромил Рейнджерс, Челси оступился с Зальцбургом, а Ювентус проиграл Бенфике.
Украина
Фанат Карпат погиб на фронте. УАФ прилагает усилия, чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке квалификации на Евро-2024.
Цыганков интересует Борусию Д, самый богатый клуб мира и соперника Шахтера. Ковалец официально вернулся в Александрию после неудачи с Динамо.