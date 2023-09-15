Украина

Юрий Максимов официально возглавил СК Днепр-1. Контракт с наставником, который заменил Александра Кучера, рассчитан на 2 года.

Мирча Луческу хватается за последний шанс, чего не простит Шахтер и еще четыре кандидата на громкую отставку в УПЛ

Еще одного совладельца Черноморца арестовали – залог на уровне бюджета клуба УПЛ.

Шахтер подорожал, всего 3 игрока Динамо в топ-10: Transfermarkt обновил цены на представителей УПЛ.

Трансферы

Нападающий Динамо прекратил сотрудничество с киевлянами и перебрался в Металлист.

Динамо заблокировало переход украинца к участнику еврокубков из Бельгии.

Челси определил приоритетный трансфер на зиму, планируя подписать дисквалифицированного форварда.

Манчестер Юнайтед отчислил из состава звездного вингера за 85 млн. Причина – конфликт с Эриком Тен Хагом.

Украинский футболист официально подписал контракт с Ювентусом.

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