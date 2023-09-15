Главные новости футбола 14 сентября: Максимов возглавил Днепр-1, ФИФА назвала номинантов, контракт украинца с Ювентусом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 14 сентября.
Украина
Юрий Максимов официально возглавил СК Днепр-1. Контракт с наставником, который заменил Александра Кучера, рассчитан на 2 года.
Мирча Луческу хватается за последний шанс, чего не простит Шахтер и еще четыре кандидата на громкую отставку в УПЛ
Еще одного совладельца Черноморца арестовали – залог на уровне бюджета клуба УПЛ.
Шахтер подорожал, всего 3 игрока Динамо в топ-10: Transfermarkt обновил цены на представителей УПЛ.
Трансферы
Нападающий Динамо прекратил сотрудничество с киевлянами и перебрался в Металлист.
Динамо заблокировало переход украинца к участнику еврокубков из Бельгии.
Челси определил приоритетный трансфер на зиму, планируя подписать дисквалифицированного форварда.
Манчестер Юнайтед отчислил из состава звездного вингера за 85 млн. Причина – конфликт с Эриком Тен Хагом.
Украинский футболист официально подписал контракт с Ювентусом.
Другие главные события
Зарплаты в Ла Лиге: Барса сотворила чудо, а Реал оторвался – "копейки" Жироны, неожиданная позиция Яремчука и Ко.
Александр Зинченко в фантастической компании попал в сборную звезд АПЛ.
ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку и тренеру 2023 года.
Три игрока Реала стали фигурантами секс-скандала с несовершеннолетней – футболисты арестованы, клуб быстро отреагировал.
"Дерби Трубина", возвращение через 10 лет отсутствия и австрийский гегемон: Лига чемпионов, представление группы D.