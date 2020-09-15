Динамо – АЗ

Голландцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов с двумя неожиданностями в составе. Тем временем Виктор Цыганков пропустил тренировку перед поединком квалификации ЛЧ.

Наставник Динамо Мирча Луческу пообщался с журналистами перед матчем против алкмаарцев. Его оппонент – Арне Слот – тоже ответил на вопросы прессы.

Хавбек "бело-синих" Сергей Сидорчук оценил готовность киевлян к матчу Лиги чемпионов. В свою очередь капитан голландцев назвал сильную сторону Динамо.

Украина

УПЛ определила лучшего игрока 2-го тура – неожиданный экс-динамовец из Колоса. Также Премьер-лига выбрала лучшего тренера игрового дня.

Донецкий Шахтер впервые за 12 лет сменил спортивного партнера. Кроме того, "горняки" вернули экс-тренера Николини – итальянец станет помощником Срны.

Сергей Рафаилов рассказал об очередных задолженностях Зари – клуб ждет деньги от УЕФА. Зато Игор Йовичевич может возглавить СК Днепр-1 – позиции Михайленко пошатнулись.

Другие топ-события

В чемпионате Англии Челси на классе переиграл Брайтон, Вулверхэмптон уверенно одолел Шеффилд Юнайтед на старте АПЛ. Тем временем Ньюкасл будет судиться с Премьер-лигой из-за срыва сделки с шейхами.

Наставник Ювентуса Андреа Пирло получил разрешение работать за 6 дней до старта Серии А. В Кубке Германии Боруссия Дортмунд поиздевалась над Дуйсбургом с роскошным дебютом новичка, а Гамбург и Арминия опозорились.