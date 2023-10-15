Украина – Северная Македония

Команда Сергея Реброва одержала третью победу в отборе на Евро-2024. Украина одолела Северную Македонию – 2 безумных гола, подвиги Трубина, потеря легионера. Георгий Судаков забил дебютный гол за национальную команду, а вишенкой на торте стал забитый мяч Александра Караваева – видеообзор матча.

Правда, есть и плохая новость. Украина потеряла уже второго игрока на поединок против Мальты, который пройдет во вторник, 17 октября.

"Вы хотите, чтобы Мудрик был, как Месси?": Ребров дал волю эмоциям после победы Украины – пресс-конференция тренера сборной.

Евро-2024

В других субботних матчах квалификации Словения с Вербичем разбила конкурента и укрепила лидерство, первая победа Литвы. Дания взяла эффектный реванш у Казахстана, Венгрия обыграла Сербию, приблизившись к финальной части

Сборная Италии разгромила Мальту, потеснив Украину со второй позиции в группе С – Бонавентура, забил исторический гол.

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