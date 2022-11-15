УПЛ

Кривбасс одержал третью победу в сезоне, одолев Металлист. Как следствие, команда Юрия Вернидуба покинула зону вылета. Рух расписал ничью с Минаем – безвыигрышная серия закарпатцев достигла четырех матчей. Черноморец уверенно обыграл Львов, одержав дебютную домашнюю победу в УПЛ.

Трансферы наших

Артем Беседин может покинуть Динамо – источник назвал трех потенциальных претендентов на форварда в Европе. Артём Довбик не соглашается подписывать новый контракт с СК Днепр-1. Шахтер хочет 100 миллионов, английские клубы давят: инсайдер описал идеальный сценарий для трансфера Мудрика.

Сборные Украины

По слухам, Сергей Ребров приехал в Киев, чтобы встретиться с представителями УАФ по поводу работы в национальной сборной. Сборной Украины U-21 пришлось значительно изменить состав перед вылетом на сборы – среди потерь Ротаня новый лидер Шахтера. Сергей Нагорняк объявил заявку сборной Украины U-19 на отбор к Евро-2023 с представителем АПЛ.