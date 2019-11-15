Главные новости футбола 14 ноября: Украина вырвала победу над Эстонией, 4 сборных вышли на Евро, отставка в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 ноября.

Украина – Эстония

Сборная Украины дожала Эстонию в товарищеском матче на Славутич-Арене – команда Шевченко разочаровывает, но фарт не покидает. Победу принес штрафной со львовскими нотками от 3-го капитана "сине-желтых" Романа Безуса.

Андрей Шевченко заявил, что победа его подопечных заслуженная. В национальной сборной появился 299-й дебютант, а еще 5 игроков провели юбилейные матчи в составе главной команды страны.

"Герои не умирают", – фанаты сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время спарринга.

Евро-2020

Определились 10 финалистов чемпионата Евро-2020. Вчера путевки на континентальное первенство забронировали сборные Англии, Франции, Чехии и Турции.

Англичане в тысячном матче сборной разбили Черногорию – Харри Кейн отметился хет-триком и сравнялся с лучшим бомбардиром отбора. Турция расписала триумфальную ничью с Исландией, а Франция едва не опозорилась против Молдовы.

В группе сборной Украины Португалия и Сербия продолжают борьбу за второе место. Сербия удержала тяжелую победу над Люксембургом – один из пяти голов в матче забил форвард Динамо. Португалия уничтожила Литву – Криштиану Роналду оформил девятый хет-трик за сборную.

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