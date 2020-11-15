Германия – Украина

Сборная Украины проиграла Германии в 5 туре Лиги наций. Роман Яремчук открыл счет, однако позже в ворота Пятова влетели 3 мяча – видео голов и обзор матча. К слову, голкипер Шахтера стал рекордсменом национальной команды по количеству пропущенных голов, обойдя Александра Шовковского.

Заметим, что поединок вообще находился под угрозой срыва из-за наличия положительных случаев COVID-19 в лагере "сине-желтых" за день до игры. Впрочем, повторное тестирование не выявило новых больных, поэтому УЕФА разрешил провести игру. Также украинцы, у которых диагностировали вирус, смогут покинуть территорию Германии – их не будут закрывать на карантин.

Во вторник украинцев ожидает битва со Швейцарией за место в Лиге наций. "Сине-желтых" устроит победа или ничья, а вот поражение может стать роковым – тогда придется учитывать разницу голов или личные встречи. Сейчас Украина опережает Швейцарию на 3 пункта.

Лига наций

Швейцария сыграла вничью с Испанией и сохранила шансы на место в Лиге А – Серхио Рамос не забил 2 пенальти, прервав удачную серию. Франция одолела Португалию, гарантировав себе первую позицию квартета. А вот Роналду и Ко потеряли шансы защитить титул победителя Лиги наций.

Екатерина Монзуль показала красную карточку в дебютном для себя матче Лиги наций, а Жерсон Родригес со сборной Люксембурга сенсационно проиграл на Кипре и потерял лидерство в группе.

Сборная Норвегии не вылетела на матч против Румынии из-за запрета местных властей. Таким образом, скандинавы могут потерять шансы повыситься в классе.

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