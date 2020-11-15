Главные новости футбола 14 ноября: Украина проиграла Германии и сыграет матч за жизнь, наказание для Динамо и Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 ноября.
Германия – Украина
Сборная Украины проиграла Германии в 5 туре Лиги наций. Роман Яремчук открыл счет, однако позже в ворота Пятова влетели 3 мяча – видео голов и обзор матча. К слову, голкипер Шахтера стал рекордсменом национальной команды по количеству пропущенных голов, обойдя Александра Шовковского.
Заметим, что поединок вообще находился под угрозой срыва из-за наличия положительных случаев COVID-19 в лагере "сине-желтых" за день до игры. Впрочем, повторное тестирование не выявило новых больных, поэтому УЕФА разрешил провести игру. Также украинцы, у которых диагностировали вирус, смогут покинуть территорию Германии – их не будут закрывать на карантин.
Во вторник украинцев ожидает битва со Швейцарией за место в Лиге наций. "Сине-желтых" устроит победа или ничья, а вот поражение может стать роковым – тогда придется учитывать разницу голов или личные встречи. Сейчас Украина опережает Швейцарию на 3 пункта.
Лига наций
Швейцария сыграла вничью с Испанией и сохранила шансы на место в Лиге А – Серхио Рамос не забил 2 пенальти, прервав удачную серию. Франция одолела Португалию, гарантировав себе первую позицию квартета. А вот Роналду и Ко потеряли шансы защитить титул победителя Лиги наций.
Екатерина Монзуль показала красную карточку в дебютном для себя матче Лиги наций, а Жерсон Родригес со сборной Люксембурга сенсационно проиграл на Кипре и потерял лидерство в группе.
Сборная Норвегии не вылетела на матч против Румынии из-за запрета местных властей. Таким образом, скандинавы могут потерять шансы повыситься в классе.
Другие главные события
Виталий Миколенко продолжает интересовать Милан, но Динамо хочет получить большую сумму за одного из своих лидеров.
Шахтер и Динамо получили наказание от УЕФА за нарушения во время матчей Лиги чемпионов, которые прошли в Киеве. Отдельное санкцию применили к Луишу Каштру, который дисквалифицирован на один матч турнира.
Состоялись матчи отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Бразилия одолела Венесуэлу и возглавила турнирную таблицу, а Артуро Видаль оформил дубль за Чили.