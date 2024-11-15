Артем Довбик таки имеет шансы сыграть за сборную. Потеря и новый дебютант для Сергея Реброва. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14.11.2024.

Сборная Украины готовится к матчам Лиги наций – новый дебютант и потеря

Украина

Ребров вызвал дебютанта сборной Украины из неожиданного клуба – еще один игрок Динамо покинул команду.

Довбик получил престижные номинации на Globe Soccer Awards – украинец оказался в элитарном клубе.

Мудриком интересуется другой клуб АПЛ – Челси уже получил запрос по аренде Михаила, утверждают английские инсайдеры.

Судьбу Довбика в сборной Украины перед ключевыми матчами Лиги наций прояснила УАФ – Артем пропускал тренировки, но наконец-то появился в общей группе.

Лунин похвастался видео своих удивительных сейвов в Реале. Даже Мбаппе и Эндрик бессильны против украинской стены.

Цыганык раскрыл уровень зарплат Динамо времен Лобановского: "Можно было разбогатеть буквально за одну игру".

Украина U-17 расписала ничью с Хорватией. "Сине-желтые" забили, но не смогли взять полноценный реванш за поражение.

На матчах Экстракласы работает 16-летний украинец – спасся с Донбасса, болеет за Шахтер, фотографирует Дональда Туска.

Мир

Довбик официально получил нового тренера – именитый наставник отложил пенсию ради Ромы.

Лига наций: Италия радуется исторической осечке Франции. Экс-звезда Шахтера и обидчики Динамо сенсационно сдержали явного фаворита.

Лига наций: Холанд выдал 1+1 в разгроме Словении, вратарь Ливерпуля понизил Финляндию в классе, Фареры унизили бывшую команду Петракова.

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