Главные новости футбола 14 ноября: Довбик узнал новый вердикт, Украина позвала дебютанта, Рома объявила тренера
Артем Довбик таки имеет шансы сыграть за сборную. Потеря и новый дебютант для Сергея Реброва. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14.11.2024.
Украина
Ребров вызвал дебютанта сборной Украины из неожиданного клуба – еще один игрок Динамо покинул команду.
Довбик получил престижные номинации на Globe Soccer Awards – украинец оказался в элитарном клубе.
Мудриком интересуется другой клуб АПЛ – Челси уже получил запрос по аренде Михаила, утверждают английские инсайдеры.
Судьбу Довбика в сборной Украины перед ключевыми матчами Лиги наций прояснила УАФ – Артем пропускал тренировки, но наконец-то появился в общей группе.
Лунин похвастался видео своих удивительных сейвов в Реале. Даже Мбаппе и Эндрик бессильны против украинской стены.
Цыганык раскрыл уровень зарплат Динамо времен Лобановского: "Можно было разбогатеть буквально за одну игру".
Украина U-17 расписала ничью с Хорватией. "Сине-желтые" забили, но не смогли взять полноценный реванш за поражение.
На матчах Экстракласы работает 16-летний украинец – спасся с Донбасса, болеет за Шахтер, фотографирует Дональда Туска.
Мир
Довбик официально получил нового тренера – именитый наставник отложил пенсию ради Ромы.
Лига наций: Италия радуется исторической осечке Франции. Экс-звезда Шахтера и обидчики Динамо сенсационно сдержали явного фаворита.
Лига наций: Холанд выдал 1+1 в разгроме Словении, вратарь Ливерпуля понизил Финляндию в классе, Фареры унизили бывшую команду Петракова.
Англия разгромила Грецию, взяв реванш за позор на Уэмбли – "три льва" вырвались в лидеры, Джонс забил дебютный гол.
Роналдо проигнорировал Зидана, Бекхэма и Фигу – бразилец назвал имя лучшего одноклубника, его било Динамо.
Легендарного кумира Малиновского осудили на 8 месяцев, он – "уклонист", которому запретили идти на выборы.
Тренер Реала на следующий сезон уже известен, это – не Анчелотти.
"Я схватил бутылку водки и выпил все это дерьмо сам": легендарный Адриано не просыхает – сенсационная исповедь из фавел.