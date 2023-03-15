Украина

Украина официально исключена из заявки на проведение ЧМ-2030. Испания и Португалия нашли замену.

Шахтер получил скандального судью на судьбоносный матч с Фейеноордом. Динамо, к слову, имело с ним горький опыт.

Матчу Германия – Украина все-таки быть: известны дата и место проведения поединка, который станет мегаюбилейным для Бундестима.

Лига чемпионов

Интер выстрадал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во втором матче Порту откровенно не повезло.

Манчестер Сити вышел в 1/4 финала самого престижного евротурнира, забив 7 голов Лейпцигу. Холанд оформил пента-трик и установил ряд рекордов.

Челси и Реал благодаря ЛЧ автоматически получили места на клубном ЧМ нового формата.

Другие важные события

ФИФА наконец утвердила революционный формат ЧМ-2026 – больше всего участников в истории и самый продолжительный турнир.

Отец Месси требует космические деньги от претендента на Лео, чтобы обойти Роналду. Аргентинцу уже предлагают 350 миллионов евро за сезон.

Роналду получил бессмысленное предупреждение и не смог забить: Аль-Наср вышел в полуфинал Кубка.