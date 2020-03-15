Главные новости футбола 14 марта: УЕФА решает судьбу Евро-2020, нервное львовское дерби, старт второго этапа УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 марта.

Украина

Стартовал второй этап Премьер-лиги. В верхней "шестерке" Александрия одержала тяжелую победу над Колосом – команды порадовали результативностью, забив 6 голов на двоих. СК Днепр-1 второй раз подряд обыграл Мариуполь – голы динамовцев и VAR принесли хозяевам лидерство в нижней шестерке.

Карпаты расписали ничью со Львовом в нервном дерби. Удаление, два нереализованных пенальти за две минуты и драматическая развязка – это поединок был значительно веселее, чем на прошлой неделе.

Сегодня свои матчи в УПЛ сыграют Динамо и Шахтер. "Горняки" в обед встретятся с Зарей, а киевляне проэкзаменуют Десну. Анонсы вскоре появятся на "Футбол 24".

Коронавирус

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов. Ювентус пошел по пути PornHub, Месси продает одежду, а сын Роналду играет с миром – футбол на карантине. Лео написал трогательный текст в сложный период эпидемии.

УЕФА вынужден перенести Евро-2020 после отчета ВОЗ и уже работает над этим. Чемпионат Европы может состояться в декабре.

Между тем количество больных футболистов растет – Фиорентина потеряла одного из лидеров и сообщила о новых случаях коронавируса. Игрок сборной Польши заразился коронавирусом – в его клубе уже зафиксировано 7 больных.

Наши за границей

Александр Зубков двумя ассистами помог Ференцварошу одержать крупную победу, а вот Иван Петряк со своей командой неожиданно потерял очки. Украинский вратарь пропустил 7 голов в чемпионате России – бешеный разгром с участием экс-игрока Барселоны и Ракицкого. Шахтер Солигорск под руководством Юрия Вернидуба вышел в полуфинал Кубка Беларуси.

УАФ уверяет, что вопрос с вызовом Руслана Малиновского в сборную будет решен в ближайшее время. Как Коноплянка стал героем самого эпичного матча Бундеслиги – Шальке компенсировал фанам отмененное рурское дерби.