Украина

В воскресенье были сыграны четыре поединка 18-го тура Премьер-лиги. Колос разгромил Мариуполь, а Александрия нанесла поражение Олимпику.

Выиграли и оба гранда. Шахтер разгромил Десну, увеличив отрыв от третьего места УПЛ – видео голов и обзор матча. Динамо обыграло Зарю в Запорожье. Роскошным голом отметился Сергей Сидорчук, который мощной пушкой заставил неистовствовать болельщиков "бело-синих".

Сборная Украины рискует не сыграть во Львове – стартовые матчи отбора на ЧМ-2022 могут перенести в Харьков из-за неготовности поля Арены Львов.

Марьян Швед расставил все точки над "и": воскрешение в Мехелене, контракт с Динамо, отношение к Смалийчуку и Карпатам – эксклюзивное интервью с бывшим лидером "зелено-белых".

Легионер Динамо пожаловался на конфликт с Мирчей Луческу.

Топ-чемпионаты

Арсенал обыграл Тоттенхэм – "шпорам" не помог даже чудо-гол Эрика Ламелы, забитый рабоной. Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм, закрепившись в зоне ЛЧ.

В Италии Наполи одолел Милан, Интер выгрыз победу над Торино, а Рома после победы над Шахтером сгорела аутсайдеру. Криштиану Роналду хет-триком принес победу Ювентусу и обошел Пеле по количеству голов в официальных матчах. Теперь именно португалец является мировым рекордсменом.

ПСЖ сенсационно проиграл Нанту и отпустил Лилль в чемпионской гонке.

Трансферы

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси. К слову, Барселона согласовала переход Серхио Агуэро, утверждают испанские СМИ. Летом аргентинец станет свободным агентом, ведь его контракт с Манчестер Сити подходит к концу.

Ювентус снизил цену на Криштиану Роналду, который летом может покинуть Турин. Трансферная стоимость португальца упала втрое.