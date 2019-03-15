Главные новости футбола 14 марта: Динамо позорно проиграло Челси и вылетело из ЛЕ, Коноплянка остался без тренера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 марта.

Динамо проиграло Челси и завершило выступления в Лиге Европы

В матче 1/8 финала Лиги Европы Челси уничтожил Динамо со счетом 5:0. В ворота Дениса Бойко 3 гола влетели еще до перерыва, а во втором тайме гости довели счет до неприличного – видео голов и обзор матча.

Это поражение стало крупнейшым в еврокубковой истории Динамо, которое по итогам двух матчей проиграло Челси с общим счетом 0:8. Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции признал, что Челси был на голову сильнее Динамо, а также отказался комментировать вопрос об отставке.

К слову, матч Динамо – Челси посетили почти 65 тысяч болельщиков. Киевляне после этого поражения завершили еврокубковый сезон 2018/19.

Лига Европы

В других матчах Лиги Европы Арсенал разгромил Ренн (3:0) и после поражения в первой игре вышел в четвертьфинал. Дубль оформил лучший бомбардир "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Зенит с Ярославом Ракицким снова проиграл Вильярреалу и вылетел из Лиги Европы. Украинец стал одним из виновников первого пропущенного мяча. Бенфика лишь в дополнительное время смогла дожать Динамо Загреб, а Славия в невероятном матче на последних минутах забила победный гол в ворота Севильи.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 15 апреля в швейцарском Ньоне – определились все команды, которые продолжат борьбу за трофей.

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