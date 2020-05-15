Главные новости футбола 14 мая: УПЛ возобновится весной, экс-тренер Динамо потерял работу, спрос на звезду Александрии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 мая.

Украина

Премьер-лига возвращается 30 мая – Динамо официально подтвердило эту информацию. А вот молодежные чемпионаты Украины не будут возобновлять. Вторая лига решила не доигрывать сезон – команды не могут придерживаться медпротокола.

Кирилл Ковалец попал на радары европейских клубов, скауты уже оценили украинца. Лучший бомбардир Александрии заинтересовал два клуба Серии А – в один из них сватали Малиновского. Шахтер провел первую командную тренировку – как выглядят игроки после 2 месяцев паузы.

Андрей Шевченко высказался о возможном переходе Виталия Миколенко в Милан. Николай Шапаренко хотел покинуть Динамо – хавбеку не нравился его статус в клубе. А вот Богдан Леднев отказал европейским клубам ради Динамо. Игорь Суркис объяснил, почему Динамо не подавало апелляции относительно годичной дисквалификации Беседина.

Европа

АПЛ может перенести возобновление сезона – известна новая дата. Президент и 7 игроков Бешикташа инфицированы коронавирусом – там выступают два экс-динамовца.

Барселона считает возвращение Неймара невозможным. "Вместо Месси – Роналду": бразилец может перейти в Ювентус на условиях сенсационного обмена с ПСЖ. Парижане определились с будущим Томаса Тухеля – Леонардо вел переговоры с именитыми итальянцами.

Другие новости

Юрий Семин официально покинул Локомотив – экс-тренеру Динамо оперативно подыскали преемника. Специалист эмоционально отреагировал на увольнение.

"Швед должен играть", – легенда АПЛ вступился за Марьяна. Дмитрий Чигринский может изменить свое решение об уходе из АЕКа – защитнику предлагают новый контракт.