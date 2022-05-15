Главные новости футбола 14 мая: Ливерпуль завоевал трофей, Мудрик выбрал клуб, Ярмоленко хотят в Испании
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 мая.
Украина
Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в Испании. На лидера сборной Украины претендует гранд, который наверняка будет играть в Лиге чемпионов.
"Мы давно вышли из переговоров с Брентфордом": Мудрик выбрал европейский клуб, в который хочет перейти.
В Шахтере назвали три страны, где может пройти следующий чемпионат Украины.
Украинскую рефери освободили после похищения. Оккупанты пять дней держали ее в плену.
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич получил предложение из Испании. Его отец – Мирон Богданович – не против возглавить Шахтер.
Топ-матчи дня
Ливерпуль завоевал Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха.
Эрлинг Холанд забил в последнем матче за Боруссию.
Роман Зозуля забил первый гол в 2022 году.
Месси и Мбаппе устроили шоу в чемпионате Франции. Лео оформил дубль, а ПСЖ уничтожил соперника.
Мир
Роберт Левандовски подтвердил, что может покинуть Баварию. По словам форварда, он не исключает, что больше не сыграет за команду.
Динамовец Томаш Кендзёра стал чемпионом Польши.