Украина

Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в Испании. На лидера сборной Украины претендует гранд, который наверняка будет играть в Лиге чемпионов.

"Мы давно вышли из переговоров с Брентфордом": Мудрик выбрал европейский клуб, в который хочет перейти.

В Шахтере назвали три страны, где может пройти следующий чемпионат Украины.

Украинскую рефери освободили после похищения. Оккупанты пять дней держали ее в плену.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич получил предложение из Испании. Его отец – Мирон Богданович – не против возглавить Шахтер.

Топ-матчи дня

Ливерпуль завоевал Кубок Англии, одолев Челси в серии пенальти – дежавю из предыдущего финала, травмы ван Дейка и Салаха.

Эрлинг Холанд забил в последнем матче за Боруссию.

Роман Зозуля забил первый гол в 2022 году.

Месси и Мбаппе устроили шоу в чемпионате Франции. Лео оформил дубль, а ПСЖ уничтожил соперника.

Мир

Роберт Левандовски подтвердил, что может покинуть Баварию. По словам форварда, он не исключает, что больше не сыграет за команду.

Динамовец Томаш Кендзёра стал чемпионом Польши.