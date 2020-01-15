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Главные новости футбола 14 января: Динамо не берет нескольких игроков на сборы, Сетьен начал работу в Барселоне

15 января 07:00 680 Читати українською
Главные новости футбола 14 января: Динамо не берет нескольких игроков на сборы, Сетьен начал работу в Барселоне
Динамо отправляется на первый сбор / ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 января.

Украина

Динамо объявило список игроков, которые 15 января отправятся на первый сбор в Турцию. Вне состава оказались, в частности, Жерсон Родригес и Артем Беседин, а также потенциальный новичок. Готовится к сбору и Шахтер, в составе которого поедут и два игрока Мариуполя.

Карпаты имеют задолженность перед игроками. Некоторые футболисты "зелено-белых" длительное время не получают зарплату. Дело дошло до того, что под угрозой оказалось также проведение сборов в Турции, а игроки готовы бойкотировать тренировки.

"Футбол 24" разобрался, куда попал Анатолий Демьяненко, который после длительного перерыва решил возобновить тренерскую карьеру.

Трансферы

Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Бешикташе. По информации турецких СМИ, Вест Хэм через агентов предложил турецкому клубу подписать украинца.

Василий Кравец близок к возвращению в Луго, цвета которого защищал перед переходом в Леганес. Овьедо приблизился к подписанию Андрея Лунина, который может оказаться в заявке уже на ближайший матч Сегунды.

Другие главные события

Восстановление Андрея Ярмоленко затягивается. Украинец, который залечивает травму, может вернуться в общую группу Вест Хэма только в феврале.

Барселона провела первую тренировку под руководством Кике Сетьена, который перед тем был представлен в статус наставника "сине-гранатовых". Днем ранее Барса оформила "самую унизительную отставку" тренера – она могла помочь Украине, а взяла того, кого хотел Шахтер.

К слову, каталонцы, как и Реал и другие команды, узнали соперников в 1/16 Кубка Испании.

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