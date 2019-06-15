Главные новости футбола 14 июня: Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА, Малиновский приближается к Серии А

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июня.
Украина
Сборная Украины после июньских побед над Сербией и Люксембургом поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА.
Исмаили станет первым трансфером Фонсеки в Роме – португалец хочет еще одного экс-игрока "горняков". Шахтер может отдать двух игроков в аренду Витории Гимараэш. Экс-коуч дончан Паулу Фонсека попал в топ-5 португальских тренеров в чемпионатах Европы.
Юрий Бакалов может возглавить Карпаты. Лидер львовян Франсиско Ди Франко может перейти в Александрию – переговоры уже начались. Артем Федецкий подпишет новый контракт с Карпатами и станет играющим тренером.
Наши за границей
Александр Зинченко подорожал на треть и сравнялся с Ярмоленко по трансферной стоимости. Вест Хэм приобрел футболиста, который может сыграть на позиции Андрея. Фенербахче начал переговоры по трансферу Евгения Коноплянки.
Руслан Малиновский приближается к Серии А – Аталанта предлагает за него 12 млн евро. Артем Кичак после другого украинца покинул будапештский МТК. Артем Кравец также может сменить клуб, ведь заинтересовал новичка турецкой Суперлиги.
Судейский произвол и эффектный трюк известного в Испании ветерана приближают Романа Зозулю в "мощный европейский клуб".
ЧМ-2019 U-20
Украина сегодня проведет исторический матч – наша команда поборется за титул чемпиона мира с Южной Кореей. Начало встречи – в 19:00 по Киеву. Александр Петраков поделился ожиданиями от предстоящего финала и предположил, что игра будет закрытой.
"Месси Южной Кореи" на 80 млн евро, полицейский и студенты – соперник Украины U-20 в финале ЧМ-2019 умеет шокировать. Встречу посетят Беланов, Бебето и другие легенды.
Ну а бронзу в "малом финале" выиграл Эквадор, который в овертайме одолел нашего соперника по полуфиналу Италию.