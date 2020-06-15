Главные новости футбола 14 июня: Шахтер одолел Колос, Десна поиздевалась над Александрией, Ребров – почти чемпион

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июня.

Украина

Шахтер минимально победил Колос в 26-м туре УПЛ и сделал предпоследний шаг к чемпионству. Теперь "горнякам" нужно набрать еще 3 очка, чтобы досрочно стать сильнейшей командой Украины в сезоне 2019/20. Единственный гол в ворота комады Руслана Костышина забил Жуниор Мораес, а одним из героев поединка стал 18-летний голкипер Шахтера Анатолий Трубин, который несколько раз спасал команду. Смотрите видео гола и обзор матча.

В другом поединке дня Десна разнесла Александрию, забив 5 голов в ворота подопечных Шарана. Бронзовый призер УПЛ второй матч подряд доигрывал в меньшинстве и пропустил в свои ворота 5 мячей – видео голов и обзор поединка. Десна благодаря этой победе поднялась на 3 место чемпионата.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук узнал диагноз повреждения, полученного в матче против Зари. Киевский клуб сообщил о сроке восстановления своего игрока.

Наши за рубежом

Украинец стал автором дубля в поединке чемпионата Эстонии. Удачный день выдался и для наших соотечественников, выступающих в Польше.

А вот Роман Зозуля снова не забил, а его Альбасете проиграл и увяз в зоне вылета. Экс-динамовцы, которые играют в Турции, помогли своей команде сенсационно одолеть местного гранда.

Юрий Вернидуб упустил возможность возглавить турнирную таблицу в Беларуси. Шахтер под руководством украинца сыграл вничью с БАТЭ.

Иван Петряк стал соавтором забитого гола, но Фехервар потерял очки. Данный результат практически гарантировал Ференцварошу титул чемпиона Венгрии второй сезон подряд. Команда Сергея Реброва опережает своего оппонента на 11 очков за 4 тура до финиша.

Мир

Реал без проблем победил Эйбар, а Тони Кроос забил роскошный гол. Мадридцы продолжают преследовать Барселону в чемпионской гонке.

Скандал в Испании – во время матча Барселоны фанат выбежал на поле, несмотря на запрет присутствия зрителей на трибунах. Ему грозит наказание, а руководство Ла Лиги хочет судиться.

Ротор может уволить Александра Хацкевича, который возглавил команду несколько месяцев назад и вывел ее в элитный дивизион России.