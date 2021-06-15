Евро-2020

В центральном матче дня Швеция выстояла в Севилье, расписав ничью с Испанией в квартете E – видеообзор дебютных "нулей" чемпионата Европы.

В другом поединке группы Словакия дожала Польшу в большинстве – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чехия стартовала на Евро-2020 с выездной победы над Шотландией – видео голов и обзор матча группового этапа.

Реакция на матч Нидерланды – Украина

"Миколенко остается в Динамо": претензии к Шеве и три ключевых виновника поражения – реакция соцсетей на драму в Амстердаме. "Когда плотник выполняет работу электрика": Украина на Евро с 40-летним антирекордом, унижение звезды – нидерландские СМИ.

Нидерланды – Украина: антиреклама Миколенко, Зинченко завис в Сити, кто пятками прокладывает свой путь – оценки старта на ЧЕ. "Нидерландам мы не проиграли": что случилось с Зинченко и Малиновским, или Почему к Шеве нет вопросов (пока).

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