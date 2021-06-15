Главные новости футбола 14 июня: Испания и Польша провалили старт Евро-2020, мир отреагировал на выступление Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июня.
Евро-2020
В центральном матче дня Швеция выстояла в Севилье, расписав ничью с Испанией в квартете E – видеообзор дебютных "нулей" чемпионата Европы.
В другом поединке группы Словакия дожала Польшу в большинстве – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Чехия стартовала на Евро-2020 с выездной победы над Шотландией – видео голов и обзор матча группового этапа.
Реакция на матч Нидерланды – Украина
"Миколенко остается в Динамо": претензии к Шеве и три ключевых виновника поражения – реакция соцсетей на драму в Амстердаме. "Когда плотник выполняет работу электрика": Украина на Евро с 40-летним антирекордом, унижение звезды – нидерландские СМИ.
Нидерланды – Украина: антиреклама Миколенко, Зинченко завис в Сити, кто пятками прокладывает свой путь – оценки старта на ЧЕ. "Нидерландам мы не проиграли": что случилось с Зинченко и Малиновским, или Почему к Шеве нет вопросов (пока).
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