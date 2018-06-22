Главные новости футбола 14 июня: ЧМ-2018 стартовал в России, Реал официально представил Лопетеги

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июня. Старт ЧМ-2018, официальное представление Лопетеги в Реале и другие топ-события дня.

ЧМ-2018

В России начался чемпионат-мира-2018. В стартовом поединке сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 – видео голов. Матч начался для россиян не очень удачно, поскольку травму получил один из лидеров команды Алан Дзагоев. Однако Денис Черышев, который вышел на замену, оформил дубль и стал героем поединка, установив историческое достижение. На матче присутствовали 78 тысяч зрителей – не обошлось и без украинского следа.

В целом Россия установила весомый результат, став лишь второй командой в истории, которая сумела забить 5 голов в матче открытия чемпионата мира. Первой была Италия в 1934 году, которая победила США 7:1.

Между тем лидер сборной Египта Мохамед Салах восстановился от травмы и готов сыграть в матче 1 тура ЧМ против Уругвая.

Украина

Верес получил нового главного тренера – им стал Владимир Гоменюк. Шахтер в свою очередь отдал в аренду Филиппа Будковского, который в течение года будет выступать за французский Сошо.

НАБУ расследует два резонансных дела – по "платежу солидарности" за трансфер Ярмоленко в Боруссию Д и деятельность ФФУ по производству искусственных полей.

Мир

Реал официально представил Хулена Лопетеги в качестве нового наставника команды. Специалист подписал контракт на 3 года и уже провел первую пресс-конференцию в Мадриде. Напомним, из-за подписания соглашения с Реалом Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

Форвард Атлетико Антуан Гризманн объявил, что останется в своем нынешнем клубе и не перейдет в Барселону, которая проявляла интерес к французу.

Стал известен календарь АПЛ 2018/19 – супербитва уже в первом же туре.