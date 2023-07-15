Главные новости футбола 14 июля: генсек УАФ в СИЗО, игрока из АПЛ снова зовут в сборную Украины, Интер торгует Трубина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 14 июля.
Украина
Генсек УАФ Юрий Записоцкий арестован и будет находиться в СИЗО – суд избрал ему меру пресечения.
Динамо получило еще двух спарринг-партнеров – участник Лиги чемпионов от Бундеслиги и экс-клуб Сикана. Также киевляне дождались усиления из лагеря сборной Украины.
Сразу 5 украинских арбитров завершили карьеру – среди них легенды УПЛ.
Сборная Украины может получить защитника из АПЛ. Чемпион Италии готов выложить за него немалую сумму.
Карпаты выиграли 5-й матч подряд, первое поражение Зари, Верес и Нива не доиграли: спарринги украинских клубов.
Трансферы
Миланский Интер сделал предложение Шахтеру относительно Трубина. "Горняки" хотят больше, а кипер сборной Украины требует трансфера.
Арсенал приобрел лидера Аякса. Трансфер обошелся в 40 миллионов евро без учета бонусов.
СК Днепр-1 объявил о трансфере одного из лучших голкиперов УПЛ и кандидата в сборную Украины. Сменил клуб и Сергей Рыбалка, недавно покинувший Александрию.
Португалец Луиш Нани официально вернулся в Европу.
Челси настроен подписать Неймара – от суперзвезды ПСЖ ждут одного условия.
РБ Лейпциг оформил самый дорогой трансфер в своей истории – творец сказочного сезона Ланса сменил клуб.
Другие главные события
УЕФА обнародовал результаты проверки ФФП. Барселона, Манчестер Юнайтед и еще несколько клубов были оштрафованы, ПСЖ выкрутился.
Ванда Нара услышала страшный диагноз – шокированный Мауро Икарди умоляет возвращаться в Европу.