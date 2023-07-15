Украина

Генсек УАФ Юрий Записоцкий арестован и будет находиться в СИЗО – суд избрал ему меру пресечения.

Динамо получило еще двух спарринг-партнеров – участник Лиги чемпионов от Бундеслиги и экс-клуб Сикана. Также киевляне дождались усиления из лагеря сборной Украины.

Сразу 5 украинских арбитров завершили карьеру – среди них легенды УПЛ.

Сборная Украины может получить защитника из АПЛ. Чемпион Италии готов выложить за него немалую сумму.

Карпаты выиграли 5-й матч подряд, первое поражение Зари, Верес и Нива не доиграли: спарринги украинских клубов.

Трансферы

Миланский Интер сделал предложение Шахтеру относительно Трубина. "Горняки" хотят больше, а кипер сборной Украины требует трансфера.

Арсенал приобрел лидера Аякса. Трансфер обошелся в 40 миллионов евро без учета бонусов.

СК Днепр-1 объявил о трансфере одного из лучших голкиперов УПЛ и кандидата в сборную Украины. Сменил клуб и Сергей Рыбалка, недавно покинувший Александрию.

Португалец Луиш Нани официально вернулся в Европу.

Челси настроен подписать Неймара – от суперзвезды ПСЖ ждут одного условия.

РБ Лейпциг оформил самый дорогой трансфер в своей истории – творец сказочного сезона Ланса сменил клуб.

Другие главные события

УЕФА обнародовал результаты проверки ФФП. Барселона, Манчестер Юнайтед и еще несколько клубов были оштрафованы, ПСЖ выкрутился.

Ванда Нара услышала страшный диагноз – шокированный Мауро Икарди умоляет возвращаться в Европу.