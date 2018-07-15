Главные новости футбола 14 июля: Бельгия завоевала бронзу ЧМ-2018, Ярмоленко сыграл за Вест Хэм, Сарри возглавил Челси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июля.

ЧМ-2018

Сборная Бельгии уверенно победила Англию в матче за 3-е место на чемпионате мира-2018. Первый гол забил Томас Менье и помог повторить интересный рекорд бельгийцам. Атакующий хавбек Эден Азар стал игроком матча – он забил второй мяч в поединке. Бельгия – Англия – смотрите видео голов и обзор матча за бронзу Мундиаля. Обе сборные добились значительных успехов на ЧМ-2018: Бельгия достигла наилучшего результата на мундиалях в истории, а Англия – лучший результат за 28 лет. "Три льва" были четвертыми на чемпионате мира-1990 в Италии.

Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму победить Уиком в контрольном матче. Украинец вышел в старте "молотков" и сыграл один тайм. Следующий спарринг лондонцев запланирован на 21 июля. Соперником Ярмоленко и компании станет Престон. Пока же Вест Хэм продолжает усиливаться – в клуб перешел парагваец Бальбуэна, ранее игравший за бразильский Коринтианс.

Сарри возглавил Челси

Бывший наставник Наполи Маурицио Сарри официально возглавил Челси. Экс-форвард лондонцев Джанфранко Дзола войдет в штаб нового главного тренера. Сам Сарри верит, что Челси сможет побороться за трофеи, которых заслуживает. "Футбол 24" также собрал 10 интересных фактов о Маурицио Сарри.

Другие топ-новости

Атакующий хавбек львовских Карпат Хорхе Карраскаль заинтересовал Бешикташ. Турецкий клуб уже якобы работает над трансфером колумбийца. У латиноамериканца есть действующее соглашение с "львами" до 2022 года.

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо стал игроком Челси. 26-летний хавбек присоединился к Маурицио Сарри, с которым вместе работал в Наполи. Жоржиньо заключил с "синими" 5-летнее соглашение.

В то же время француз Поль Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед. Агент игрока, одиозный Мино Райола уже прибыл в Барселону, чтобы провести переговоры с руководством одноименного клуба.