Украина

Завершился 14-й тур УПЛ. Колос удержал историческую ничью с Шахтером – "горняки" отпустили Динамо в отрыв на вершине турнирной таблицы. Луиш Каштру рассказал, как эта неудача повлияет на команду перед матчем Лиги Европы.

СК Днепр-1 победил Ингулец и покинул последнюю позицию УПЛ, оборвав 6-матчевую серию поражений. Рух в напряженном матче расписал ничью с Ворсклой – Цитаишвили красивым голом дебютировал за полтавчан. Александрия одержала минимальную победу над Мариуполем и поднялась в топ-6 УПЛ.

Наши за границей

"Раньше я его ненавидел": Александр Зинченко убеждает собственных хейтеров и дает урок 65-миллионной звезде – мы собрали реакцию английских СМИ на игру украинца. Руслан Малиновский помог Аталанте торжествовать в драме – бергамаски вырвали победу над Кальяри благодаря джокерам Гасперини. Роман Зозуля отчаянно борется за выживание в Сегунде – новое поражение ухудшило перспективы.

Европа

Интер с феерическим Лукаку победил Лацио и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. Арсенал благодаря хет-трику Обамеянга одолел Лидс, МЮ потерял очки против скромного Вест Брома, Эвертон неожиданно уступил Фулхэму. Реал уверенно одолел Валенсию и вернул себе второе место Ла Лиги. Бавария официально подписала сильного защитника, снова "обворовав" конкурента.