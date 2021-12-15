Трансферы – Динамо в ударе

Миколенко покинет Динамо ради АПЛ, – источники заявляют о серьезном интересе Эвертона. Когда-то один из топовых клубов Англии все еще имеет большие амбиции и горазд удовлетворить финансовые аппетиты Суркисов. Перехватить Миколенко может клуб из Италии. Долго искать преемника на позицию левого защитника не нужно. Динамо нашло замену Миколенко в случае его трансфера в топ-чемпионат – помогут и внутренние резервы.

Журналист раскрыл приоритеты Динамо на зимнее трансферное окно. Усиление опорной зоны и позиции нападающего – одни из главных задач. Киевляне также не отказываются и от борьбы с украинскими клубами на международных рынках. Кроме этого, Динамо может усилиться экс-игроком Шахтера – последнее слово, конечно же, за Луческу, но где-то мы уже такие трансферы видели. Примеры Кулача и Антюха пока не вдохновляют.

Довбик не собирается переходить в Динамо либо Шахтер – у форварда сборной Украины есть свои варианты в топ-чемпионатах. Причем Артем и его окружение планируют не просто трансфер в первый попавшийся клуб, а выбрать самый достойный вариант.

Шевченко и Зинченко прорывает

Дженоа пробилась в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв Салернитану. Следовательно, в своем 6 матче на Апеннинах Шевченко одержал дебютную победу. Теперь ждем дебютного клубного триумфа на тренерском уровне и в Серии А, где будет гораздо сложнее, чем против такого же аутсайдера итальянского первенства.

Зинченко впервые в сезоне сыграл 3 матча подряд за Манчестер Сити. Для Саши это редкий марафон. Удивляет и позиция украинца, вызвавшая оживленные споры в английской футбольной среде. Ман Сити разбомбил Лидс, а Зинченко приложился к историческому погрому, приняв участие в нескольких голах и не позволив забить главной звезде соперника. Такого безумного результата ни с "горожанами" (в текущем сезоне), ни с Марсело Бьелсой (вообще за карьеру) еще не бывало. Сразу троих игроков лидера АПЛ оценили в 10 баллов, а Зине еще и крайне повезло с VAR.

Мир

Динамо U-19 узнало соперника в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА. Депортиво – довольно странная команда с громким именем на взрослом уровне. В предыдущих раундах молодежного аналога Лиги чемпионов чемпионы Испании громили поляков и израильтян дома, но также с крупным счетом проигрывали им на выезде. Проблема в том, что Депор как раз и будет принимать юных динамовцев, да еще и в феврале.

В АПЛ отменили матч Роналду. Новый штамм коронавируса омикрон грозит проведению соревнований. Английские СМИ поговоривают даже, что АПЛ может приостановить сезон из-за массовых вспышек разновидности COVID-19, которых не было уже достаточно давно.

ФИФА выбрала 23 претендента в символическую команду года – контроверсионные решения вызвали немалые дебаты. Такое впечатление, будто мы вернулись в прошлое, когда Барселона доминировала во всем мире, а Дани Алвес был еще молодым и грозным латералем. Международная футбольная ассоциация сконфузилась и в том, что не назвала хотя бы среди претендентов лучшего бомбардира и ассистента АПЛ.

Тем временем УЕФА представил официальный мяч на финал ЛЧ 2021/22.