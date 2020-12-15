Лига Европы

Киевское Динамо получило соперника в 1/16 финала Лиги Европы – шанс на реванш для киевлян в дуэли с бельгийским Брюгге. Донецкий Шахтер тоже узнал оппонента в плей-офф турнира – легким жребием для "горняков" стал Маккаби Тель-Авив.

Динамо и Шахтер узнали даты и время своих матчей плей-офф Лиги Европы. Клубы АПЛ получили топовые пары – результаты жеребьевки 1/16 финала турнира.

"Брюгге выглядит солиднее, чем Динамо": Мирон Маркевич оценил жеребьевку Лиги Европы и рискует с прогнозом. "Не хочу слушать эти плаксивые разговоры" или Почему судьба Динамо в Лиге Европы зависит от решения Луческу – разбор соцсетей.

Лига чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА обнародовал расписание всех матчей стадии с центральным противостоянием Барселона – ПСЖ.

Рональд Куман оценил шансы Барселоны пройти ПСЖ в плей-офф ЛЧ. В свою очередь Неймар опубликовал совместное фото с Месси и анонсировал встречу с лидером Барселоны.

Другие топ-события

В Париже умер Жерар Улье – легендарный экс-тренер Ливерпуля, который был в шаге от работы в Динамо. Марадона, Месси, Пеле, Роналду и другие – France Football объявил символическую сборную за всю историю футбола.

Сборная Украины может сыграть во Львове стартовые матчи отбора на ЧМ-2022. Между тем Казахстан получил нового тренера перед отбором ЧМ-2022 – "ястребы" будут соперником команды Шевченко.

Бельгийский Андерлехт подпишет таланта Руха в зимнее трансферное окно. Лидер Аталанты Папу Гомес пригрозил рассказать всю правду о конфликте с Гасперини.