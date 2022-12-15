Чемпионат мира

Франция завершила сказку Марокко и вышла в финал ЧМ-2022. Мбаппе попытается уничтожить мечту Месси в матче за титул, а лучший – Гризманн.

Аргентина накануне обыграла Хорватию. "С какой планеты ты прилетел?": мировые СМИ без ума от Месси – неожиданное откровение недавних соперников на ЧМ-2022.

Украина

Александрия официально попрощалась с тренером – путь для Ротаня открыт. Игрок сборной Украины ответил на слухи о возможном трансфере в Шахтер.

Мудрик станет игроком Арсенала – журналист озвучил дату перехода звезды Шахтера. Палкин оценил возможность продажи суперзвезды "горняков" зимой.

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