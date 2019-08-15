Главные новости футбола 14 августа: Динамо уволило Хацкевича, Ливерпуль завоевал Суперкубок УЕФА

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 августа.

Отставка Хацкевича

Александр Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку, но один из ассистентов белоруса якобы остался в клубе и может занять вакантное место.

На должность есть широкий список кандидатов, а экс-наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко может стать тренером Динамо уже в четверг.

Президент киевлян Игорь Суркис выбирает из двух кандидатов на должность исполняющего обязанности главного тренера Динамо. Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб заявил, что предложений возглавить киевский клуб не получал.

Суперкубок УЕФА

Английский Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти – видео голов и обзор поединка против лондонцев.

Итальянец Жоржиньо вышел на матч в бракованной футболке, а Юрген Клопп провел 800-й поединок в тренерской карьере.

Другие топ-события

Испанский Вальядолид представил Андрея Лунина – украинец рассказал, почему выбрал "бело-фиолетовых" местом продолжения карьеры.

Между тем Зинедин Зидан возмущен трансферной кампанией Реала и может уйти в отставку. Французский ПСЖ предложил Реалу включить в соглашение по Неймару звездного вингера мадридцев.

В Лиге Европы Витория без Бондаренко поиздевалась над Вентспилсом Сергийчука, Легия прошла Атромитос.