Главные новости футбола 14 августа: Челси завершил рекордный трансфер, тяжелая победа Шахтера, новый конкурент Лунина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 14 августа.
Украина
Завершился 3-й тур УПЛ. Шахтер не без проблем удержал победу над Александрией. Дмитрий Чигринский сыграл за "горняков" впервые с 2014 года.
"Деньги будут окроплены кровью". Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека открыто выступил против трансферов в российские клубы.
СК Днепр-1 понес серьезную потерю накануне ответного матча ЛЕ со Славией. Именитый новичок выбыл на полгода.
Шахтер требует дисквалификации Тете и санкций против Галатасарая – известный главный аргумент "горняков".
"В Жироне появился принц": Испания кайфует от голевого дебюта Довбика – фанатам прогнозируют много праздничных вечеров.
Скандал в еврокубковом матче Динамо : УАФ обратилась в УЕФА по мотивам отвратительного баннера с призывом уничтожить "Азов".
Трансферы
Челси оформил рекордный трансфер в истории АПЛ. Михаил Мудрик получил очередного топ-партнера за самые большие деньги, которые когда-либо платили в Великобритании.
Мадридский Реал официально объявил о трансфере Кепы Аррисабалаги из Челси. Андрей Лунин получил нового конкурента.
Марсель поднял ценник на Малиновского – борьба за украинца набирает новые обороты. Тем временем на полузащитника появился новый претендент в Италии.
Рекорд Бекхэма под угрозой – Вест Хэм вернул в АПЛ лучшего исполнителя штрафных.
Неймар покидает ПСЖ. Звездный бразилец проходит медосмотр перед отъездом в Саудовскую Аравию.
Другие главные события
Манчестер Юнайтед выстрадал победу над Вулверхэмптоном в первом туре АПЛ. Дуэт защитников, Онана и чудо-промах принесли очки.
Соперники сборной Украины продолжают разваливаться. Капитан Северной Македонии со скандалом ушел из сборной.
Игор Йовичевич потерпел разгром от Бензема и Ко в дебютном матче в Саудовской Аравии, экс-звезда Барселоны оформил хет-трик.