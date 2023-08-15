Украина

Завершился 3-й тур УПЛ. Шахтер не без проблем удержал победу над Александрией. Дмитрий Чигринский сыграл за "горняков" впервые с 2014 года.

"Деньги будут окроплены кровью". Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека открыто выступил против трансферов в российские клубы.

СК Днепр-1 понес серьезную потерю накануне ответного матча ЛЕ со Славией. Именитый новичок выбыл на полгода.

Шахтер требует дисквалификации Тете и санкций против Галатасарая – известный главный аргумент "горняков".

"В Жироне появился принц": Испания кайфует от голевого дебюта Довбика – фанатам прогнозируют много праздничных вечеров.

Скандал в еврокубковом матче Динамо : УАФ обратилась в УЕФА по мотивам отвратительного баннера с призывом уничтожить "Азов".

Трансферы

Челси оформил рекордный трансфер в истории АПЛ. Михаил Мудрик получил очередного топ-партнера за самые большие деньги, которые когда-либо платили в Великобритании.

Мадридский Реал официально объявил о трансфере Кепы Аррисабалаги из Челси. Андрей Лунин получил нового конкурента.

Марсель поднял ценник на Малиновского – борьба за украинца набирает новые обороты. Тем временем на полузащитника появился новый претендент в Италии.

Рекорд Бекхэма под угрозой – Вест Хэм вернул в АПЛ лучшего исполнителя штрафных.

Неймар покидает ПСЖ. Звездный бразилец проходит медосмотр перед отъездом в Саудовскую Аравию.

Другие главные события

Манчестер Юнайтед выстрадал победу над Вулверхэмптоном в первом туре АПЛ. Дуэт защитников, Онана и чудо-промах принесли очки.

Соперники сборной Украины продолжают разваливаться. Капитан Северной Македонии со скандалом ушел из сборной.

Игор Йовичевич потерпел разгром от Бензема и Ко в дебютном матче в Саудовской Аравии, экс-звезда Барселоны оформил хет-трик.