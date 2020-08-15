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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Главные новости футбола 14 августа: Бавария с позором выбросила Барселону из Лиги чемпионов, утвержден календарь УПЛ

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 14 августа: Бавария с позором выбросила Барселону из Лиги чемпионов, утвержден календарь УПЛ
Главные новости футбола 14 августа

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 августа.

Лига чемпионов

Бавария изнасиловала Барселону и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В ворота каталонцев влетело 8 голов – смотрите видеообзор дикого матча. Левандовски скромно отличился лишь раз, а вот Мюллер и Коутиньо записали себе в актив по дублю.

Такой позорный вылет будет стоить Кике Сетьену работы. Инсайдеры сообщают, что решение об увольнении главного тренера уже принято. Мюнхен установил личный рекорд по забитым мячам в турнире.

Соперник Баварии по полуфиналу определится сегодня в поединке Манчестер Сити и Лиона. Анонс последнего четвертьфинала вскоре читайте на "Футбол 24".

Украина

Динамо меняет транслятора и уходит с 2+2 – Суркис рассматривает два варианта. Президент описал трансферный вектор киевлян после прихода Луческу – продать Цыганкова могут только при одном условии. А еще Игорь Суркис раскрыл бюджет и настоящие источники доходов клуба. Динамо заинтересовалось чемпионом Европы из Лестера – российский гранд в конкурентах.

Динамо откроет новый сезон матчем с Олимпиком – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 1-го тура. Десна продлила контракты с двумя лидерами команды. Карпаты не подавали заявку на участие в чемпионате Украины.

Бразильский легионер Шахтера может присоединиться к сенсационному клубу Серии А. Экс-звезда "горняков" перешел из Челси в Арсенал. Конте в Интере разбудил гиганта, но не все проблемы решены – чего бояться Шахтеру в полуфинале ЛЕ.

Волынь официально уволила главного тренера. Мирон Маркевич объявил о завершении сотрудничества с Рухом.

Наши за границей

Сергей Ребров начал новый сезон с потери очков – его Ференцварош не смог обыграть МТК. Андрей Лунин займет номер Куртуа в следующем сезоне. Сергей Мякушко покинул испанский клуб.

blog_ava
Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев
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