"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за понедельник, 14 апреля 2025 года.

Украина

Карпаты одолели Ингулец несмотря на рекордный сейв Паламарчука – дубль Бабогла принес первую за полгода выездную победу.

Украина потеряла последний шанс на прямую путевку в групповой этап ЛЧ – к этому причастен Яремчук.

Экс-хавбек сборной Украины официально покинул зарубежный клуб – воспитанник Динамо оставил команде специфическое "послание".

Матчи в топ-лигах

Наполи разбил Эмполи и приблизился к Интеру на расстояние трех очков – Коваленко получил крошки игрового времени.

Забарный помог Борнмуту одолеть Фулхэм – гол на 1-й минуте прервал 6-матчевую безвыигрышную серию "вишен".

Атлетико дожал Вальядолид в битве с шестью голами и тремя пенальти.

Другое

Довбик может уйти из Ромы к прямому конкуренту за 50 миллионов – итальянский СМИ сравнил это с предательством Цезаря.

Яремчук официально стал чемпионом Греции – украинец помог добыть 48-й титул в клубной истории Олимпиакоса.

Лунин услышал вердикт на матч с Арсеналом – в стартовом составе Реала возможен сюрприз.

Степанов может покинуть Байер – украинского форварда хочет 9-кратный чемпион Германии.

Двое звездных игроков Реала подрались на тренировке перед матчем ЛЧ – известна причина конфликта.