Украина

Стартовал 21-й тур УПЛ. Кривбасс сенсационно уступил Минаю. Юрий Вернидуб настолько был возмущен действиями арбитра, что обругал его после игры и получил удаление. Колос одолел Ингулец и приблизился к зоне еврокубков.

А вот в последнем матче дня произошла еще большая сенсация. Динамо не смогло обыграть Рух, удовлетворившись только ничьей. Впервые в истории киевляне потеряли очки с "желто-черными", а Мирча Луческу после игры раскритиковал ветерана команды и намекнул на разговор с Суркисом.

Сборная Украины может принудительно сняться с Евро-2024 – УАФ готова выполнять решение Кабмина. Известно, кто примет финальное решение.

Евгений Селезнев подтвердил завершение карьеры и анонсировал проведение прощального матча.

Трансферы

Барселона окончательно договорилась с капитаном Манчестер Сити – известна зарплата игрока.

Роберто Де Дзерби потеряет чемпиона мира. Отец игрока анонсировал трансфер, вариант с украинцами и еще несколько топ-клубов.

Лионель Месси впервые прокомментировал возможный уход из ПСЖ. Интрига вокруг будущего чемпиона мира сохраняется.

Шахтер в шаге от подписания легионера – появилось официальное подтверждение.

Другие главные события

Челси неожиданно продлил контракт с Энцо. Предыдущее соглашение чемпиона мира завершалось через 8 лет.

Андрей Ярмоленко высмеял собственный ассист, Ребров нервничал, Шахтер кусает локти – Аль-Айн эпично вышел в финал Кубка Президента.

Манчестер Юнайтед надолго потерял основных защитников. Шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов значительно усложнились.