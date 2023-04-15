Главные новости футбола 14 апреля: Динамо сенсационно оступилось, скандал с Вернидубом, дилемма сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 14 апреля.
Украина
Стартовал 21-й тур УПЛ. Кривбасс сенсационно уступил Минаю. Юрий Вернидуб настолько был возмущен действиями арбитра, что обругал его после игры и получил удаление. Колос одолел Ингулец и приблизился к зоне еврокубков.
А вот в последнем матче дня произошла еще большая сенсация. Динамо не смогло обыграть Рух, удовлетворившись только ничьей. Впервые в истории киевляне потеряли очки с "желто-черными", а Мирча Луческу после игры раскритиковал ветерана команды и намекнул на разговор с Суркисом.
Сборная Украины может принудительно сняться с Евро-2024 – УАФ готова выполнять решение Кабмина. Известно, кто примет финальное решение.
Евгений Селезнев подтвердил завершение карьеры и анонсировал проведение прощального матча.
Трансферы
Барселона окончательно договорилась с капитаном Манчестер Сити – известна зарплата игрока.
Роберто Де Дзерби потеряет чемпиона мира. Отец игрока анонсировал трансфер, вариант с украинцами и еще несколько топ-клубов.
Лионель Месси впервые прокомментировал возможный уход из ПСЖ. Интрига вокруг будущего чемпиона мира сохраняется.
Шахтер в шаге от подписания легионера – появилось официальное подтверждение.
Другие главные события
Челси неожиданно продлил контракт с Энцо. Предыдущее соглашение чемпиона мира завершалось через 8 лет.
Андрей Ярмоленко высмеял собственный ассист, Ребров нервничал, Шахтер кусает локти – Аль-Айн эпично вышел в финал Кубка Президента.
Манчестер Юнайтед надолго потерял основных защитников. Шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов значительно усложнились.