Национальная сборная

Сборная Украины официально узнала даты матча с Шотландией и потенциального поединка с Уэльсом за последнюю путевку на ЧМ-2022. Кроме того, сборная Украины получила новый календарь в Лиге наций. Александр Петраков рассказал, когда начнется сбор.

Динамо и Шахтер

Динамо выиграло второй матч ради мирной Украины. Киевляне одолели Галатасарай, а Беседин и Буяльский устроили шоу. Шахтер обыграл Лехию. Мудрик и Ракицкий провели роскошный матч, а 12-летний мальчик с Донбасса забил победный гол.

Игрок Динамо оказался сыном одного из руководителей "ЛНР". Киевский клуб немедленно избавился от лжеца, подобранного из Шахтера. Шахтер не получил от Интернасьонала компенсацию за Алана Патрика – клубы придумали хитрую схему. Ювентус интересовался несколькими игроками Шахтера, но трансферам помешала Серия А.

Еврокубки

Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22. Вест Хэм разбил команду Тэте и сыграет против обидчика Барселоны – Ярмоленко успел создать момент. Айнтрахт прошел Барсу в драматичном сражении с пятью голами. Аталанта проиграла Лейпцигу и вылетела из Лиги Европы – Малиновский мог спасти, но упустил последний шанс на ЛЧ.

Известны полуфинальные пары Лиги конференций 2021/22. Ошибка Качарабы стоила Славии вылета, Рома завершила норвежскую сказку, уничтожив Буде-Глимт, а Лестер оформил камбек против ПСВ.