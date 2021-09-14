Лига чемпионов

Шахтер и Динамо готовятся к старту в групповом раунде Лиге чемпионов. Киевляне сегодня дома сыграют с Бенфикой. Мирча Луческу планирует сделать шаг вперед в еврокубках, а наставник португальцев сравнил Динамо с Баварией и Барселоной.

Шахтер вылетает в Молдову на завтрашний матч против Шерифа. УЕФА назначил на игру скандального судью, который становился свидетелем погрома украинцев. Шахтер уже обыгрывал Шериф в Лиге чемпионов, но Юрий Вернидуб настроен дать "горнякам" бой.

Малиновский vs Петраков

Конфликт между лидером сборной Украины и главным тренером приобрел невероятний масштаб. Едва ли не каждый публичный человек в нашем футболе высказался по этой теме.

Йожеф Сабо повесил всех собак на Петракова и требует вернуть Малиновского в сборную. Буряк считает, что Малиновский должен спуститься на землю, а Петракову не стоит разбрасываться такими кадрами. А Маркевич отмечает, что Петракову и Малиновскому надо договариваться.

Суркис имеет претензии к Петракову из-за открытой критики игрока Динамо. А сам Петраков не будет продолжать работу Шевченко. Он заявил, что мы не испанцы и никогда ими не будем.

Украина

Появились слухи, что Андрей Шевченко может заменить Мирчу Луческу в Динамо. Игорь Коломойский оценил вероятность своего возвращения в украинский футбол.

Завершился седьмой тур украинской Премьер-лиги. Верес минимально переиграл Львов в дебютном матче Дулуба во главе "горожан". Георгий Бущан вернулся из лазарета Динамо перед матчем Лиги чемпионов.