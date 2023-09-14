Италия – Украина

"Мудрику нужно что-то менять в себе": у Реброва не было плана Б, Юве не интересуется Судаковым, новая Италия "исполнила Динамо" – реакция на поражение сборной Украины на Сан-Сиро.

"Мы живы!" – итальянские СМИ сравнили свою сборную с ракетой, нашли Шерлока Холмса и выделили "удивительного" в Украине.

Евро-2024

У Украины есть более реальные шансы выйти на Евро-2024 в обход – Холанд и другие звездные соперники, самая слабая позиция Реброва.

Польша официально уволила главного тренера. Фернанду Сантуш приводил Криштиану Роналду к победе на чемпионате Европы, но в Польше не продержался и 9 месяцев. Вторая громкая отставка за последние дни – недавно без тренера осталась сборная Германии.

Другие главные события

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Сандерленд официально презентовал Назария Русина – форвард сборной Украины выбрал себе номер и уже успел забить.

Юрий Максимов покинул Звягель и возглавит СК Днепр-1. Клуб Второй лиги уже нашел нового тренера.

Марко Верратти покинул ПСЖ, в котором провел 11 лет. Хавбек сборной Италии официально перешел в новый клуб.

Немецкая сенсация бросит вызов Наполи и королям Европы: Лига чемпионов, представление группы С.

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