Главные новости футбола 13 сентября: Лунин рискует остаться вне игры, гол пяткой Олейника, прогресс Яремчука

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 сентября.

Украина

Витао дебютировал за Шахтер забитым голом. Бразилец отличился в поединке молодежной команды "горняков" против Зари. А вот Евгений Коноплянка попал в заявку на матч основных команд и может дебютировать за Шахтер в официальной встрече уже в субботу.

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд получил очередную травму и снова оказался в лазарете.

Экс-динамовец Павел Лукьянчук перешел в Олимпик.

Наши за рубежом

Андрей Лунин может не выйти на поле несколько месяцев. Наставник Вальядолида признался, что пока видит основным вратарем конкурента украинца, а Лунин будет играть пока только в Кубке Испании. Первый матч в этом турнире Вальядолид проведет только зимой.

Роман Яремчук существенно прибавил в цене. Форвард Гента и сборной Украины догнал Евгения Коноплянку по трансферной стоимости.

Денис Олейник забил гол пяткой в матче чемпионата Финляндии. Для украинца это уже 11-й точный удар в сезоне.

Мир

Барселона может подписать Мбаппе вместо Неймара – чемпиона мира предпочитают сразу по 4-м критериям.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт выбыл на несколько месяцев. Француз точно не выйдет на поле в 2019 году. Напомним, на следующей неделе чемпионы Англии сыграют против Шахтера.

"Футбол 24" выделил главные матчи евроуикенда.