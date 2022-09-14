Лига чемпионов

Начался второй тур Лиги чемпионов. Бавария в непростой игре одолела Барселону. Левандовски упустил топ-моменты, а мюнхенцы забили дважды за четыре минуты. Ливерпуль выгрыз победу над Аяксом, Тоттенхэм драматично проиграл Спортингу, а форварды Брюгге чудо-разгромом Порту закрывают Яремчуку путь в основу.

Шахтер сегодня сыграет с Селтиком. Анонс матча в скором времени появится на сайте. Игорь Йовичевич заявил, что каждый футболист должен продемонстрировать лучшую игру в карьере. Швед вспомнил выступления в Селтике перед очным матчем.

Украина

Динамо объявило сроки возобновления прооперированных Кулача и Бущана. Коноплянка, бомбардир для Динамо и еще два топ-усиления, за которые следует бороться трем клубам УПЛ.

Игрок молодежной сборной Украины останется в Европе, а Рух получит за него солидную сумму. Легионер Динамо получил вызов в сборную и может сыграть против Месси.

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Соперник Украины потерял главную звезду и капитана из Ливерпуля перед матчами Лиги наций. Мбаппе оставил в контракте с ПСЖ важную лазейку – Реал получит шанс гораздо быстрее вернуться за форвардом. Барселона наконец-то готова сделать Атлетико скидку на Гризманна – звезда вылезет из "рабства 30 минут".