Украина – Испания

Украина одержала историческую победу над Испанией в огненном матче Лиги наций – видео гола Цыганкова и обзор матча Лиги наций.

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных в Киеве. Его коллега Андрей Шевченко тоже пообщался с прессой после поединка против "Фурии рохи".

"Я не герой": Цыганков лаконично высказался о триумфе Украины над Испанией. Георгий Бущан выделил главную составляющую победы над пиренейцами.

Лига наций

Германия расписала феерическую ничью со Швейцарией в пользу сборной Украины – видеообзор принципиального противостояния в Кёльне.

В свою очередь Азербайджан не смог одолеть Кипр из-за своего капитана, Люксембург Жерсона забрал лидерство у Черногории. Тем временем Мальта драматично прервала ничейную серию Латвии с Цыганиксом в составе, Фареры продолжают доминировать.

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Кабмин запретил спорт со зрителями – есть нюанс для международных матчей. Испанская Ла Лига объявила дату и время первого Эль Класико в сезоне 2020/21.