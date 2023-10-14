Чемпионат Европы-2024

Определились первые три сборные, которые следующим летом поедут в Германию. Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024 – Роналду дублем обновил мировой рекорд, динамовец забил гол. Франция удержала победу над Нидерландами и тоже квалифицировалась в финальную часть – Мбаппе обошел Платини в списке бомбардиров.

Украина – Северная Македония: пресс-конференция Реброва – новая потеря сборной, радость за Мудрика и жизнь без лидеров. После тренировки стало известно, что Украина потеряла опытного игрока на оба октябрьских матча отбора к Евро-2024 – он досрочно поедет в свой клуб.

Украина

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Шахтер получил самый легкий вариант.

Игрок Шахтера, пропавший после матча с Антверпеном, сбежал в Россию. Шахтер подтвердил, что Александр Роспутько самовольно покинул команду в аэропорту и поставил беглецу ультиматум. Агент уже разорвал с ним сотрудничество, а позже клуб Звезда из Санкт-Петербурга сообщил, что украинский футболист "попросил политическое убежище" в России. В то же время в заявлении отмечено, что в этой команде Роспутько не будет играть.

Маккаби Тель-Авив – Заря: поединок Лиги конференций под угрозой срыва – Валерий Кривенцов озвучил главную проблему.

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Бразилия с ассистом Неймара сенсационно потеряла очки с Венесуэлой, Аргентина с Месси одолела Парагвай: отбор на ЧМ-2026 в Южной Америке.

Барселона потеряла уже седьмого игрока незадолго до матча Лиги чемпионов с Шахтером.

Большой скандал в Италии. Звезды Ювентуса, Астон Виллы и Ньюкасла рискуют сесть в тюрьму на 3 года – мощные потери у соперника Украины.

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