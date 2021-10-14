Сборная Украины

"Пора взрослеть, Александр Васильевич": что такое "Петрабол" и куда шлют Матвиенко – Украина на грани. Реакция на ничью во Львове была прогнозируемо бурной.

В чем заключаются ошибки Петракова в матче на Арене Львов? "Футбол 24" разобрался без эмоций. Никто не делал с Украиной такого во Львове, или Что случилось с коматозным пациентом – боснийские СМИ о битве за ЧМ-2022.

Президент УАФ Андрей Павелко надеется, что Андрей Шевченко вернется на пост главного тренера "сине-желтых". Правда, в будущем.

ЧМ-2022: плей-офф будет адом для Украины, первые участники Мундиаля, Италия и Испания дрожат, взгляд за пределы Европы – все расклады на финиш квалификации.

Украина

Киевское Динамо заработает 5 млн долларов за 6 недель. CAS поставил точку в скандальном деле касательно перехода Дерлиса Гонсалеса в парагвайскую Олимпию.

Поединок 11-го тура Премьер-лиги между Ингульцом и Рухом перенесли из-за массовых случаи коронавируса в лагере львовян. "Желто-черные" решили еще и уйти на изоляцию, прекратив тренировки.

ПСЖ уничтожил харьковский Жилстрой-1 в матче женской ЛЧ – девушка звезды Баварии оформила хет-трик.

Другие главные события

Барселона понесла еще одну серьезную потерю на матч с Динамо в ЛЧ, который состоится 20 октября на Камп Ноу.

Защитник Баварии получил реальный тюремный срок в Испании. Апелляция является последним шансом чемпиона мира и победителя Лиги наций.