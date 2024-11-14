Сборная Украины U-19 с сыновьями Шевченко и Суркиса потерпела историческое фиаско. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13.11.2024.

Украина

Украина оконфузилась в отборе Евро-2025. Во время стартовой игры сборной U-19 Суркис пропустил сухой лист с углового, сын Шевченко и новичок из МЮ не помогли. Пономаренко забил единственный гол лишь с пенальти – Казахстан U-19 выиграл официальный матч впервые с 2017 года.

Челси хочет купить еще одного игрока сборной Украины. Главный тренер – фанат его игры.

"Стал чемпионом, забивает голы, а его не вызывают": Коноплянка не понимает игнора звезды в сборной Украины.

Сказка Лунина подходит к концу. Украинец рискует не сыграть против бывшей команды и пропустить матч с Ливерпулем в ЛЧ.

Украина U-17 с двумя дублями сокрушила Молдову в первом матче отбора на женское Евро-2025.

Экс-звезда Металлиста оказался в клубе 4 дивизиона – ему дали контракт лишь на 50 дней.

Довбик прошел медосмотр перед поездкой в сборную Украины. Рома хочет решать, сыграет ли он в Лиге наций.

"Кого он тренировал?": Коноплянка высмеял экс-тренера сборной Украины.

Мир

"А вот и кавалерия!": Раньери объяснил, почему его позвали возглавить Рому. Новый тренер Артема Довбика уже прибыл в столицу, получив первые овации от тифози.

Лунин может избавиться от Куртуа – бельгийцу сделают предложение, от которого невозможно отказаться.

Грузия – Украина: матч Лиги наций будет судить арбитр, который принял одно из самых скандальных решений сезона АПЛ.

Женская ЛЧ: Реал побил клубный рекорд, Лион разбил одноклубниц Довбика – оператор едва снял гол Роме с центра поля.

Революционное изменение правил от ФИФА повлияет на тренеров и VAR.

Самый возрастной игрок мира в 57 лет продолжил карьеру, подписав новый контракт – он начнет свой 40 сезон.

"Я пью каждый день": легенда Интера сделал потрясающее признание – 4-кратный чемпион Италии превратился в алкоголика.