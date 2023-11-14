Украина

Сборная Украины начала сбор перед решающим матчем против Италии за попадание на Евро-2024. "Скуадра Адзурра" потеряла трех игроков на ключевой поединок, а потом и четвертого. Зинченко дал обещание болельщикам, заговорив о событиях на фронте.

УАФ вынесла официальный вердикт скандальному удалению в матче Кривбасс – Динамо. Черноморец раскритиковал УАФ из-за скандального судейства. Кривенцов подал в отставку после того, как чуть не подрался с лидером Зари.

Реакция на успехи наших

Жирона восхищается тем, как Довбик разрывает Ла Лигу. Интер планирует подписание украинского форварда следующим летом. Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти.

Гвардиола удивил оценкой Мудрика, Русин с Беллингемом доводит до экстаза, Миколенко и Зинченко творят 4 гола в день. Александр еще и попал в символические сборные тура АПЛ.

Другие новости

Месси пополнил коллекцию очередной наградой – хватило 14 матчей. Друзья России могут получить путевку на Евро-2024 в кабинетах. Сборная Англии устроила кадровую революцию перед финалом отбора Евро-2024.