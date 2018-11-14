Главные новости футбола 13 ноября: Реал официально назначил Солари, сборная Украины готовится к Словакии

Солари – полноценный тренер Реала, сборная Украины продолжает подготовку к Словакии. "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 ноября.

Сборная Украины

Национальная команда Украины продолжает подготовку к поединку Лиги наций против Словакии. "Сине-желтые" провели открытую тренировку на НСК Олимпийский. Василий Кравец досрочно завершил занятие из-за проблем со спиной.

Перед тренировкой наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, на которой подчеркнул важность поединков против Словакии и Турции. Интересно, что накануне национальная команда поужинала в компании легенды Милана Паоло Мальдини.

15 ноября украинская делегация вылетит в Братиславу, а на следующий день в Трнаве сыграет против сборной Словакии заключительный для себя матч Лиги наций. К слову, уже стала известна бригада арбитров, которая будет работать на поединке.

Тренерские назначения

Сантьяго Солари официально стал новым главным тренером Реала. Аргентинец подписал контракт до 30 июня 2021 года. Солари стал исполняющим обязанности главного тренера "сливочных", сменив Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку после поражения от Барселоны. В 4-х матчах под руководством Солари Реал одержал 4 победы, что и убедило президента мадридцев Флорентино Переса доверить команду аргентинскому специалисту.

Экс-тренер Шахтера Мигел Кардосо возглавил Сельту. Ранее Кардосо работал в молодежной команде "горняков" во времена Мирчи Луческу, а позже входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки. Интересно, что португалец успел сконфузиться уже на дебютной пресс-конференции.

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, который не вывел команду на ЧМ-2018, покинул Кьево, в котором проработал всего месяц. Клуб уже нашел замену экс-наставнику "Скуадры Адзурры".

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